Помогите пожалуйста упражнение 419

Математика
Помогите пожалуйста упражнение 419
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:1)800-300=600(г)-этодля покраски двери 2)800*3=2100(г)-окна 3)600*4=2400(г)-двери. 4)2400+2100=4500(г)-дыери и окна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята, помогите решить. Решите пожалуйста правильно! За все 5 заданий даю 28 баллов! Нужно решить все 5 заданий!
Ответить
Другие предметы
Как подчеркнуть грамматическую основу
Ответить
Русский язык
Упр 210 русский 5 кл
Ответить
Математика
Сумма трёх чисел, каждое последующее из которых на 50 больше предыдущего равно 450 н??йдите наименьшее из чисел.
Ответить
Русский язык
Разобрать предложение по падежам от дела не бегай
Ответить