Помогите пожалуйста упражнение 419
Математика
Помогите пожалуйста упражнение 419
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ:1)800-300=600(г)-этодля покраски двери 2)800*3=2100(г)-окна 3)600*4=2400(г)-двери. 4)2400+2100=4500(г)-дыери и окна
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ребята, помогите решить. Решите пожалуйста правильно! За все 5 заданий даю 28 баллов! Нужно решить все 5 заданий!
Другие предметы
Русский язык
Математика
Сумма трёх чисел, каждое последующее из которых на 50 больше предыдущего равно 450 н??йдите наименьшее из чисел.