Помогите пожалуйста В(1)

Химия
Помогите пожалуйста В(1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решение,посмотри,точно не знаю,в химии не очень сильна)
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