Сделать морфологический разбор слова поляне в предложение: Расположились на небольшой поляне
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Сделать морфологический разбор слова поляне в предложение: Расположились на небольшой поляне
Ответ(ы) на вопрос:
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1. Поляна 2.Нарицательное 3. Неодушевленное 4. Женский род 5. 1 склонение 6. Единственное число 7. Предложный падеж 8. Подлежащее
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