Укажите в каком произведении дан первый в мировой литературе образ жителя степи

Русский язык
Укажите в каком произведении дан первый в мировой литературе образ жителя степи
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Автор: Гость
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Гость:
Мне кажется что в произведении  "Большая надпись в честь Кольтегина".
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