Укажите в каком произведении дан первый в мировой литературе образ жителя степи
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Укажите в каком произведении дан первый в мировой литературе образ жителя степи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется что в произведении "Большая надпись в честь Кольтегина".
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