Если какое нибудь число обозначить через а,то как можно записать 3 следующие после а числа и предшедствующие числа перед а
Математика
Если какое нибудь число обозначить через а,то как можно записать 3 следующие после а числа и предшедствующие числа перед а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А, а+1, а+2,а +3 а, а-1,а-2,а-3
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