Если какое нибудь число обозначить через а,то как можно записать 3 следующие после а числа и предшедствующие числа перед а

Математика

Если какое нибудь число обозначить через а,то как можно записать 3 следующие после а числа и предшедствующие числа перед а

Автор: Гость