Значение пословицы где счастье плодится там и зависть родится

Литература
Значение пословицы где счастье плодится там и зависть родится
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Автор: Гость
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Гость:
Это значит что когда у одних людей что то появляется, то и другие им начинают завидовать
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