Запиши следующие слкчаи деления с остатком столбиком lt;br /gt; 47:8
Математика
Запиши следующие слкчаи деления с остатком столбиком lt;br /gt; 47:8
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Гость:
47:8=5(ост.6) Удачи! Если будут ещё вопросы,пиши.
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