Бумажной- два суффикса
Русский язык
Бумажной- два суффикса
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Гость:
Бумажной: бумаж - корень, н - суффикс, й - окончание. Тут лишь 1 суффикс - Н.
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