Сочинение по лирике Лермонтова можно?)

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Писательский талант Михаила Юрьевича Лермонтова часто сравнивают с творческим гением Александра Сергеевича Пушкина. Он также в свое время оказал значительное влияние на становление русской литературы и на формирование народного сознания. След поколений Лермонтов на протяжении всей жизни тревожился о судьбе своего поколения. Его вгоняла в отчаяние праздность молодого поколения. Поэт понимал, что бездействие и бесцельное прожигание жизни в конце концов приведет их к бесславному погружению в небытие истории. Все переживания отразились в стихах. Он так и говорит, что его поколение ждет только лишь тьма и пустота, что его поколение не оставит никакого следа после себя. Лермонтов постоянно сравнивает славное прошлое своего народа с теперешними общественными устоями. Видя страшную пропасть между двумя эпохами, он сокрушается, но понимает, что не в силах изменить что-либо в одиночку. Одиночество В произведениях поэт открыто говорит о том, что он думает о нравственном и духовном падении своих соратников. Общество отвечает ему пренебрежением и неприятием. К врожденной меланхоличности Лермонтова примешивается вынужденное одиночество среди людей. Эти настроения сквозят практически в каждом стихотворении поэта. Светлая грусть и неразделенные разрушенные надежды создают эмоциональную палитру в его произведениях. Лирический герой одинок и отвергнут миром, но, вместе с тем, он не теряет веру в людей и по-прежнему хорошо к ним относится. Любовь Лермонтов был влюблен в свою подругу детства Вареньку Лопухину. Это чувство было взаимным, но разделить его друг с другом им так и не пришлось. Неоднократно обращается поэт в своем творчестве к образу любимой, рассказывает ей о своих чувствах. Оттого, что в сердце его героя цветет любовь, мир вокруг преображается, становится светлее и радостнее. Но ощущение безграничного счастья сменяется пониманием того, что избранница навек недоступна. И вновь душа поэта, сложив крылья, опускается на бренную землю к своему одиночеству. «Выхожу один я на дорогу…» Поэт находит некоторое утешение в красоте и величии природы. Созерцая ее спокойную умиротворенность, он перенимает это состояние, черпает силы идти дальше по дороге жизни. Произведения Лермонтова – это тесное сплетение романтичности, нежного сердечного трепета и холодной реальности будней. Его лирический герой показывает нам, что даже в самой тяжелой ситуации нельзя черстветь душой и совершать недобрые поступки. В жизни всегда остается место для прекрасного.