Выпишите из этого текста существительные синонимы. И всё. Спасибо щаранее
Русский язык
Выпишите из этого текста существительные синонимы. И всё. Спасибо щаранее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волненье - беспокойство - тревога - смятение
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