Как рассчитать ускорение падающего со стола ластика? ( с объяснениями пожалуйста)
Физика
Как рассчитать ускорение падающего со стола ластика? ( с объяснениями пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Измерить высоту стола S, замерить время падения ластика (нада сделать несколько замеров времени, наибольшее и наименьшее отбросить, а из остальных найти среднее) по формуле S=0.35at² вычислить а
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