Помогите пожалуйста вспомни правила быстрого умножения на 2, 5, 9, 11, 25, 50, 111. Правило

Математика
Помогите пожалуйста вспомни правила быстрого умножения на 2, 5, 9, 11, 25, 50, 111. Правило
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если заканчивается четным числом то делится на 2 если заканчивается 0 или 5 то делится на 5 если сумма цифр числа делится на 9 то и число делится на 9
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