ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! вставьте пропущенные буквы. р_зоиды с_агнум к_ку_кин лен т_рф. составьте 2-3 предложения с этими словами. спасибо

Биология

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! вставьте пропущенные буквы. р_зоиды с_агнум к_ку_кин лен т_рф. составьте 2-3 предложения с этими словами. спасибо

Автор: Гость