ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! вставьте пропущенные буквы. р_зоиды с_агнум к_ку_кин лен т_рф. составьте 2-3 предложения с этими словами. спасибо

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! вставьте пропущенные буквы. р_зоиды с_агнум к_ку_кин лен т_рф. составьте 2-3 предложения с этими словами. спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
РИзоиды,сфагнум,кукушкин лен,торф ПредложенЯ.:Торф-ценное топливо.Сфагнум -торфяной мох.Кукушкин лен -многолетнее растение,которое растет в болотах.
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