Вот задача её нада записать в таблицу я незнаю как вот Задача №4 В конструкторе 54 детали. Из 12 деталий Юра сделал электровоз, а из остальных - вагоны. Сколько получилось вагонов, если на каждый пошло по 7 деталий
Математика
Вот задача её нада записать в таблицу я незнаю как вот Задача №4 В конструкторе 54 детали. Из 12 деталий Юра сделал электровоз, а из остальных - вагоны. Сколько получилось вагонов, если на каждый пошло по 7 деталий
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