НА ПУТИ ИЗ ДЕРЕВНИ В Москву ГРУЗОВИК ПРОЕХАЛ 27КМ ОСТАВШИЯСЯ ЧАСТЬ ПУТИ НА 16КМ БОЛЬШЕ НАЙДИ РАСТОЯНИЕ РАССТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ ОТ МОСКВЫ

Математика

НА ПУТИ ИЗ ДЕРЕВНИ В Москву ГРУЗОВИК ПРОЕХАЛ 27КМ ОСТАВШИЯСЯ ЧАСТЬ ПУТИ НА 16КМ БОЛЬШЕ НАЙДИ РАСТОЯНИЕ РАССТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ ОТ МОСКВЫ

Автор: Гость