НА ПУТИ ИЗ ДЕРЕВНИ В Москву ГРУЗОВИК ПРОЕХАЛ 27КМ ОСТАВШИЯСЯ ЧАСТЬ ПУТИ НА 16КМ БОЛЬШЕ НАЙДИ РАСТОЯНИЕ РАССТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ ОТ МОСКВЫ

Математика
НА ПУТИ ИЗ ДЕРЕВНИ В Москву ГРУЗОВИК ПРОЕХАЛ 27КМ ОСТАВШИЯСЯ ЧАСТЬ ПУТИ НА 16КМ БОЛЬШЕ НАЙДИ РАСТОЯНИЕ РАССТОЯНИЕ ДЕРЕВНИ ОТ МОСКВЫ
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Гость:
Будет 70 км представляешь
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