Разбор как часть речи слово рубашка
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Разбор как часть речи слово рубашка
Ответ(ы):
Гость:
Рубашка - (что?) , начальная форма рубашка, существительное неодуш.,ж.р, 1 склонение, в ед. ч ., в П.п, второст. чл. предложения.
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