Сорока, деревня, груз, капуста. буквы которые можно проверить, а которые нужно запомнить
Русский язык
Сорока, деревня, груз, капуста. буквы которые можно проверить, а которые нужно запомнить
Ответ(ы):
Гость:
Сорока первую букву о нужно запомнить.Деревня в исконно русских словах существует полногласие -ере- следовательно поэтому деревня пишется с буквой е .Груз проверочное нет груза .а слово капуста нельзя проверить его нужно запомнить так как оно словарное слово
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