Составьте два предложения: 1)с подчинительной 2)сочинительной связью 3)с бессоюзной подчинительной связью
Русский язык
Составьте два предложения: 1)с подчинительной 2)сочинительной связью 3)с бессоюзной подчинительной связью
Ответ(ы):
Гость:
1) Марина захотела стать геологом, потому что она знала, что это та профессия, о которой она мечтала. Мы остались дома, так как начался дождь. 2) Зима и Солнце. 3) Он не был готов к контрольной работе.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Корове в холодном сарае нада на сутки 40кг кормов,а в теплом 36 На сколько килограмо?? кормов меньше нада на неделю корове в теплом сарае?