Составьте два предложения: 1)с подчинительной 2)сочинительной связью 3)с бессоюзной подчинительной связью

Русский язык
Составьте два предложения: 1)с подчинительной 2)сочинительной связью 3)с бессоюзной подчинительной связью
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Марина захотела стать геологом, потому что она знала, что это та профессия, о которой она мечтала.   Мы остались дома, так как начался дождь. 2) Зима и Солнце. 3) Он не был готов к контрольной работе.
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