Периметр квадрата равен 36 см вычисли его площадь
Математика
Периметр квадрата равен 36 см вычисли его площадь
Ответ(ы):
Гость:
36:4=9см (одна сторона) 9*9=81см^2
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