Решите задачу.Вычислите и запешите ответ. У мамы было 7 яблок как их раздельть на 7 ребят, так чтобы 1 яблоко осталось в карзине??? Помгите плиззз дам 140 баллов
Математика
Решите задачу.Вычислите и запешите ответ. У мамы было 7 яблок как их раздельть на 7 ребят, так чтобы 1 яблоко осталось в карзине??? Помгите плиззз дам 140 баллов
Ответ(ы):
Гость:
6 раздала яблоки без корзины, а седьмому яблоко с корзиной
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким по...
Русский язык
Русский язык
Обществознание
1)Зачем человек трудится? 2)Сколько профессий существует в мире? 3)Почему существ??ет такое многообразие профессий? 4)Может ли человек прожит...
Другие предметы