Решите задачу.Вычислите и запешите ответ. У мамы было 7 яблок как их раздельть на 7 ребят, так чтобы 1 яблоко осталось в карзине??? Помгите плиззз дам 140 баллов

Математика

Решите задачу.Вычислите и запешите ответ. У мамы было 7 яблок как их раздельть на 7 ребят, так чтобы 1 яблоко осталось в карзине??? Помгите плиззз дам 140 баллов

Автор: Гость