Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким поясам в большом доме, по узком тропинке, на детском площадке, из овощного магазина...

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Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким поясам в большом доме, по узком тропинке, на детском площадке, из овощного магазина, в дальнею дорогу, за ближнем селом, чистым полотенцем, синем карандаша, осеннем вечером, бодрый походкой, интересную книгу, домашняя выпечка

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