Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким поясам в большом доме, по узком тропинке, на детском площадке, из овощного магазина...
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Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким поясам в большом доме, по узком тропинке, на детском площадке, из овощного магазина, в дальнею дорогу, за ближнем селом, чистым полотенцем, синем карандаша, осеннем вечером, бодрый походкой, интересную книгу, домашняя выпечка
Ответ(ы):
Гость:
Ближней улице - женский род,предложный падеж; чудесным -м.р.,тв.п.,душистой - ж.р.,д.п; зимнюю - ж.р,в.п;рыхлого - ср.р.,р.п;большом - муж.р.,пр.п; узкой - ж.р,д.п; детской -ж.р,тв.п,овощного - м.р,р.п.; дальнею - ж.р,р.п; ближним - ср.р,тв.п; чистым -ср.р,тв.п.; синим (думаю,здесь скорее "синего") - м.р,р.п; осенним - м.р,тв.п; бодрой - ж.р,тв.п; интересную - ж.р,в.п; домашняя - ж.р,им.п.
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