В каком ткани стебля расположены сосуды

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На поперечном разрезе стебля можно различить несколько слоев. Наружный слой — это кора. Под корой располагается плотный широкий слой древесины. В центре стебля находится сердцевина. Молодые (однолетние) стебли снаружи покрыты кожицей, которая затем замещается пробкой. В состав коры входят лубяные волокна, придающие стеблям гибкость и прочность, и ситовидные трубки, по которым от листьев к тканям стебля и корня передвигаются органические вещества. Между корой и древесиной находится слой обра¬зовательной ткани — камбий. Размножение клеток камбия обеспечивает формирование проводящей системы — ситовидных трубок луба и сосудов древесины, а также рост стебля в толщину. Деление клеток камбия начинается весной и прекращается осенью. На спиле ствола отчетливо видна ганица между осенними клетками механической ткани древесины и крупными весенними клетками, образующими сосуды. Подсчитав число годичных колец, можно определить возраст дерева. Древесина составляет основную часть стебля. Сердцевина образована паренхимными клетками, в которых накапливаются питательные вещества.