Как я могу помочь своему поколению
Обществознание
Как я могу помочь своему поколению
Ответ(ы):
Гость:
Не загрезняя природу, не ломая ветки деревьев, не убивая животных и т. д.
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