Как я могу помочь своему поколению

Обществознание
Как я могу помочь своему поколению
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не загрезняя природу, не ломая ветки деревьев, не убивая животных и т. д.
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