Визначити молекулярну формулу вуглеводню який містить 85,70 % карбону,14,3 % гідрогену,а густина за воднем дорівнює 21

Химия
Визначити молекулярну формулу вуглеводню який містить 85,70 % карбону,14,3 % гідрогену,а густина за воднем дорівнює 21
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