Какие птицы улетают на юг?

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Какие птицы улетают на юг?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну это уж совсем ппц,такое и не знать
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