Найди слова по теме "космос" если все слова найдены правильно то в выделенном стол??це вы найдёте слово подходящее к названию кроссворда : 7 букв первая буква п*****а 2) 6 букв к****с 3) с****н 4) 8 букв м******й 5)6 букв о****...

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Найди слова по теме "космос" если все слова найдены правильно то в выделенном стол??це вы найдёте слово подходящее к названию кроссворда : 7 букв первая буква п*****а 2) 6 букв к****с 3) с****н 4) 8 букв м******й 5)6 букв о****а 6) 6 букв п****н 7) 6 букв с****с 8)6 букв з****к
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2)космос;5)орбита;больше я не знаю
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