Определите коэффициент трения скольжения при движении юноши массой 50 кг на конь??ах по льду, если сила трения скольжения 14 Н. 3) Под действием силы 200 Н пружина удлинилась на 20 см. Какова жесткость пружины? На сколько уд...
Физика
Определите коэффициент трения скольжения при движении юноши массой 50 кг на конь??ах по льду, если сила трения скольжения 14 Н. 3) Под действием силы 200 Н пружина удлинилась на 20 см. Какова жесткость пружины? На сколько удлинится эта пружина, если на нее подействовать силой 300 Н? 4) Груз массой 2 кг равномерно движется по столу под действием силы 2 Н. Каков коэффициент трения груза о стол? 5) Коэффициент упругости пружины 100 Н/м. На сколько она удлинится, если к ней подвесить тело мас¬сой 0,5 кг?
Ответ(ы):
Гость:
2) μ = F / P F - сила ( 14 Н ) Р - вес P = m * g m - масса ( 50 кг ) g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) P = 50 * 10 = 500 H μ = 14 / 500 = 0,028 3) k = F / x F - сила ( 200 Н ) х - величина деформации ( 20 см = 0,2 м ) k = 200 / 0,2 = 1000 H / м x = F / k F - сила ( 300 Н ) к - коэффициент жёсткости ( 1000 Н / м ) x = 300 / 1000 = 0,3 м = 30 см 4) μ = F / P F - сила ( 2 Н ) P - вес P = m * g m - масса ( 2 кг ) g - ускорение свободного падения ( 10 Н / кг ) P = 2 * 10 = 20 H μ = 2 / 20 = 0,1 5) x = F / k F - сила к - коэффициент жёсткости ( 100 Н / м ) F = m * g = 0,5 * 10 = 5 H x = 5 / 100 = 0,05 м = 5 см
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