Составить 5 предложений со словосочетаниями (можно взять только 5 словосочетаний ) вот словосочетания 1)с полным молока выменем 2)тяжесть бремени 3)прейти к назначенному времени 4)думать о знамени 5)назвать по имени 6)поднести...
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Составить 5 предложений со словосочетаниями (можно взять только 5 словосочетаний ) вот словосочетания 1)с полным молока выменем 2)тяжесть бремени 3)прейти к назначенному времени 4)думать о знамени 5)назвать по имени 6)поднести к пламени 7)принадлежать к племени 8)прекрасные семена 9)высвободить ногу из стремени 10)пятно на темени.
Ответ(ы):
Гость:
1)Я не могу назвать по имени этого мальчика,потомучто я его не знаю. 2)Однажды я прочитал что если поднести к пламени бензин,то он вспыхнет. 3)Сегодня в школе не уроке русского языка мы писали сочинение на тему:тяжесть бремени. 4)Я не могу у вас остаться так-как я должен прейти к назначенному времени. 5)Не давно я узнал что раньше в Африке нельзя было не принадлежать к племени.
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