Начерти в тетради любую окружность.проведи ее диаметр обозначь его АБ и отметь на окружности любую точкуС.верно ли что угол АБС прямой!

Математика
Начерти в тетради любую окружность.проведи ее диаметр обозначь его АБ и отметь на окружности любую точкуС.верно ли что угол АБС прямой!
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Автор: Гость
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Гость:
Не обязательно. угол может быть прямой и острый
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