Начерти в тетради любую окружность.проведи ее диаметр обозначь его АБ и отметь на окружности любую точкуС.верно ли что угол АБС прямой!

Математика

Начерти в тетради любую окружность.проведи ее диаметр обозначь его АБ и отметь на окружности любую точкуС.верно ли что угол АБС прямой!

Автор: Гость