Плиз расшифруйте: кооргм шаан чпетал ятна рлиунао чкяим укчре в ен шеит начтеак чаьпл тнтуое ен в чреек чмя

Математика
Плиз расшифруйте: кооргм шаан чпетал ятна рлиунао чкяим укчре в ен шеит начтеак чаьпл тнтуое ен в чреек чмя
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
На по последовательности так наша таня громко плачет уронила в речку мячик тише танечка не плач утонет в речке мяч
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