Как сделать 8-5/19;6-8/9. Знак/это дробь))
Математика
Как сделать 8-5/19;6-8/9. Знак/это дробь))
Ответ(ы):
Гость:
Если набирать в компьютере то да,а в математике он совсем другой-это черта (горизонтальная) вот он _ только с числами
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