как выучить за пять минут 5 класса
Русский язык
как выучить за пять минут 5 класса
Ответ(ы):
Гость:
Эммм...прости что?Если ты имеешь ввиду как за пять минут выучить все что вы изучали в 5 классе,то это невозможно.Нанимай репетитора или сам сиди и учи то чего не знаешь)
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