как выучить за пять минут 5 класса

Русский язык
как выучить за пять минут 5 класса
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Эммм...прости что?Если ты имеешь ввиду как за пять минут выучить все что вы изучали в 5 классе,то это невозможно.Нанимай репетитора или сам сиди и учи то чего не знаешь)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Как нужно вести себя дома
Ответить
Обществознание
Какие собаки помогают спасать альпинистов
Ответить
Математика
На изготовление 12 деталей требуется 36 кг металла.Сколько металла потребуется на изготовление 20 таких деталей
Ответить
Математика
Решите задачу.Вычислите и запешите ответ. У мамы было 7 яблок как их раздельть на 7 ребят, так чтобы 1 яблоко осталось в карзине??? Помгите плизз...
Ответить
Русский язык
Определи род и падеж имен прилагательных На ближней улице, с чудесном запахом, к ??ушистый черемухе, на зимнюю одежду, от рыхлого сена широким по...
Ответить