Пожалуйста помогите отгадать загадку сладенькая каша варилась на солнце в костяном горшочке

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Пожалуйста помогите отгадать загадку сладенькая каша варилась на солнце в костяном горшочке
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Правильный ответ - орех
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