Написать не большое эссе "машина будущего" ребята, срочно)))

Английский язык
Написать не большое эссе "машина будущего" ребята, срочно)))
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
car of the future если это надо

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сорока, деревня, груз, капуста. буквы которые можно проверить, а которые нужно запомнить
Ответить
Биология
Почему утконосы относиться к млекопитающим 2 признака
Ответить
Математика
Даны прямоугольник и квадрат,Длина прямоугольника 12см ,Стороны квадрата на 1см ме??ьше чем ширина прямоугольника,Периметре квадрата на 10см меньше...
Ответить
Русский язык
Составьте два предложения: 1)с подчинительной 2)сочинительной связью 3)с бессоюзной подчинительной связью
Ответить
Русский язык
Пожалуйста помогите отгадать загадку сладенькая каша варилась на солнце в костяном горшочке
Ответить