Скажите пожалуйста какие из этих предложений является односоставным предложением или их совсем нет: 1) белая и какая-то странная - как бы чуть-чуть пушистая, чуть-чуть. 2) казалось бы, должно быть наоборот - книга, произведша...

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Скажите пожалуйста какие из этих предложений является односоставным предложением или их совсем нет: 1) белая и какая-то странная - как бы чуть-чуть пушистая, чуть-чуть. 2) казалось бы, должно быть наоборот - книга, произведшая на нас впечатление, да ещё читанная не однажды, должна была бы запомниться во всех подробностях.

Автор: Гость