Скажите пожалуйста какие из этих предложений является односоставным предложением или их совсем нет: 1) белая и какая-то странная - как бы чуть-чуть пушистая, чуть-чуть. 2) казалось бы, должно быть наоборот - книга, произведша...

Русский язык
Скажите пожалуйста какие из этих предложений является односоставным предложением или их совсем нет: 1) белая и какая-то странная - как бы чуть-чуть пушистая, чуть-чуть. 2) казалось бы, должно быть наоборот - книга, произведшая на нас впечатление, да ещё читанная не однажды, должна была бы запомниться во всех подробностях.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Написать не большое эссе "машина будущего" ребята, срочно)))
Ответить
Русский язык
Сорока, деревня, груз, капуста. буквы которые можно проверить, а которые нужно запомнить
Ответить
Биология
Почему утконосы относиться к млекопитающим 2 признака
Ответить
Математика
Даны прямоугольник и квадрат,Длина прямоугольника 12см ,Стороны квадрата на 1см ме??ьше чем ширина прямоугольника,Периметре квадрата на 10см меньше...
Ответить
Русский язык
Составьте два предложения: 1)с подчинительной 2)сочинительной связью 3)с бессоюзной подчинительной связью
Ответить