Почему в слове нагруЗки пишется буква З
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Почему в слове нагруЗки пишется буква З
Ответ(ы):
Гость:
Корень-груз,проверочное слово-грузчик
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