1вопрос: как назывался литературный памятник посвящённый куликовской битвы? 2вопрос: первым из московских князей получил право собирать дань в пользу орды.3 вопрос: по преданию плагославил князя Дмитрия Ивановича на куликовскую...
История
1вопрос: как назывался литературный памятник посвящённый куликовской битвы? 2вопрос: первым из московских князей получил право собирать дань в пользу орды.3 вопрос: по преданию плагославил князя Дмитрия Ивановича на куликовскую битву и предсказал ему победу? 4 вопрос: построил в москве покровский собор что "на рву ")
Ответ(ы):
Гость:
1) задонщина 2)иван калита 3)сергий радонежский
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