1вопрос: как назывался литературный памятник посвящённый куликовской битвы? 2вопрос: первым из московских князей получил право собирать дань в пользу орды.3 вопрос: по преданию плагославил князя Дмитрия Ивановича на куликовскую...

История

1вопрос: как назывался литературный памятник посвящённый куликовской битвы? 2вопрос: первым из московских князей получил право собирать дань в пользу орды.3 вопрос: по преданию плагославил князя Дмитрия Ивановича на куликовскую битву и предсказал ему победу? 4 вопрос: построил в москве покровский собор что "на рву ")

Автор: Гость