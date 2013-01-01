Помогите пожалуйста. Вычислить значение выражения

Гость: Гость:

Сначала извлечем значение из под корня. Получим: 4х+3х-9х (т.к. 4^4=1024, 3^4=81, 9^2=81) 4х+3х-9х=-2х. Подставим значение х в выражение. Получим (-2)*(-0,1)= 0,2 Ответ: 0,2