Помогите, пожалуйста... Выпишите все местоимения. Бунин мечтал написать о Лермонтове, но обстоятельства мешали это сделать, однако, перечитывая собрание сочинений поэта, он всё больше и больше увлекался этим чтением. Иван Алекс...

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Помогите, пожалуйста... Выпишите все местоимения. Бунин мечтал написать о Лермонтове, но обстоятельства мешали это сделать, однако, перечитывая собрание сочинений поэта, он всё больше и больше увлекался этим чтением. Иван Алексеевич вспоминал лермонтовские стихи, сопровождая их своей оценкой: «Как необыкновенно! Ни на Пушкина, ни на кого не похоже! Изумительно, другого слова нет».

Автор: Гость