Помогите пожалуйста, выполнить 6 задание? под буквами Г, Д, Е

Гость: Гость:

Первый вопрос. 1) 7·4=28 (км.) 2) 5·4=20 (км.) 3) 28-20=8 (км.) ответ: на 4 км. меньше пробегают женщины эстафету. второй вопрос. 28-20=8 (км.) ответ: на 4 км. бльше пробегают мужчины. третий вопрос. 28+20=48 (км.) ответ: всего-48 км. вместе.