Нужно подобрать три -четыре слова из словаря и запишите их разными способами : с помощью звуковой схемы и буквами.

Гость: Гость:

Вагон - ( в а г о н) - 3 согл.,2 гл., 5 зв.. В - (в) - согл., парн.- зв., парн.-тв.. А - (а) - гл., безударн.. Г - (г) - согл., парн.-зв., парн.-тв.. О - (о) - гл., ударн.. Н - (н) - согл., непарн.-зв., парн.-тв.. Стул - (с т у л) - 3 согл., 1 гл., 4 зв.. Комната - ( к о м н а т а) - 4 согл., 3 гл., 7 зв..