Причины и итоги восстания леонских ткачей

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Лионские пролетарии были измучанны непосильным трудом и политическим бесправием, они взялись за оружие в ноябре 1831 г. и бросили в лицо буржуазному миру свой лозунг: «Жить работая или умереть сражаясь!» Буржуазная Франция содрогнулась, столкнувшись впервые в этой кровавой схватке. 9 апреля 1834 г. в 11 часов утра раздались первые выстрелы второго восстания лионских ткачей, а уже к 12 часам множество улиц и переулков перерезали рабочие баррикады. До позднего вечера набатный звон, боевой сигнал восставших раздавался со всех захваченных ими церквах. Всю ночь рабочие укрепляли свои позиции, строили новые баррикады, копали рвы. С утра 10 апреля ожесточенный бой возобновился с новой силой. Шесть дней с беспримерным мужеством сражались восставшие лионские рабочие с вооруженными до зубов войсками. Когда не хватало оружия и боеприпасов, в дело шли камни и черепица. Рядом с мужчинами боролись жены и дети рабочих. Подростки, собираясь группами, нападали на солдат. Красные и черные знамена реяли над городом, их подняли рабочие на захваченных высотах, на колокольнях. За что же сражались восставшие? Они требовали республику. «Республика или смерть!», «Права человеку!» — гласили их лозунги. Вместе с тем открыто и резко прозвучали в восстании и чисто пролетарские требования: «Долой фабрикантов, долой богачей!»Только 14 апреля были сломлены основные силы восставших, но в предместьях еще шли сражения. Большинство восставших погибло в неравном бою. Жестокой была расправа победителей. Город обстреливала артиллерия окрестных фортов. Солдатам было приказано «стрелять по каждому, кто появится на улице». Мрачное зрелище представлял завоеванный у повстанцев город, пожарища и развалины, нагруженные трупами телеги, толпы закованных в цепи пленных рабочих. Так было подавлено второе восстание лионских ткачей. Сломлены были и рабочие волнения, вспыхнувшие во многих французских городах под влиянием апрельских боев в Лионе.