Скоростью 54 км/ч в единицах СИ равна: ( 1 ) 5,400 м/c в секунду . ( 2 ) 15 м/c ( 3 ) 0,015 м/c ( 4 ) 5,4 м/с
Физика
Скоростью 54 км/ч в единицах СИ равна: ( 1 ) 5,400 м/c в секунду . ( 2 ) 15 м/c ( 3 ) 0,015 м/c ( 4 ) 5,4 м/с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2. Объясняю: чтобы перевести километры в час в метры в секунду надо: 1) умножить 54 на 1000 = 54 000 2) разделить полученное число на 3 600 = 54 000/3600 = 15 м/с
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