Скоростью 54 км/ч в единицах СИ равна: ( 1 ) 5,400 м/c в секунду . ( 2 ) 15 м/c ( 3 ) 0,015 м/c ( 4 ) 5,4 м/с

Физика
Скоростью 54 км/ч в единицах СИ равна: ( 1 ) 5,400 м/c в секунду . ( 2 ) 15 м/c ( 3 ) 0,015 м/c ( 4 ) 5,4 м/с
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 2. Объясняю: чтобы перевести километры в час в метры в секунду надо: 1) умножить 54 на 1000 = 54 000 2) разделить полученное число на 3 600 = 54 000/3600 = 15 м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста. не могу понять.
Ответить
Математика
Два поезда одновременно отошли от одной станции в противоположных направлениях.Их скорости 60 км/ч и 70 км/ч. Через сколько часов растояние между н...
Ответить
Геометрия
Периметр трапеции равен 40 см, меньшее основание 10 см. Через конец меньшего основания проведена прямая, параллельная боковой стороне трапеции. Най...
Ответить
Русский язык
Зн..мёна какое слово запрятано здесь
Ответить
Русский язык
Какая из этих частей речи изменяются еще и по родам А какая нет
Ответить