5 предложений на казахском языке на тему какой подарок я подарю своему другу
Қазақ тiлi
5 предложений на казахском языке на тему какой подарок я подарю своему другу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бүгін менің досым дамирдің туылған күні. бала бақшадан бірге мектепкн бірге бардық менің адал досым. анамнан сұрап алған ақшама кітап дүкенінен кітап сатып алып. оны әдемі қорапшаға орап салдым. мектепке барғасын сыйлығымды сыйлаймын.
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