Сообщение по теме: Интернет и образовательные способности интернета
Обществознание
Сообщение по теме: Интернет и образовательные способности интернета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Интернет-это вещь, ктотрая затягивает, но она же бывает очень нужна. Не стоит злоупотреблять с интернетом. В роли помощьника в учебе интернет хорош, но нужно и самим уметь мыслить. В интернете можно найти все что угодно, но бывает что ответа на ваш вопрос не будет. Таким образом можно опровергнуть факт, что в интернете можно найти всё. Умейте пользоваться интернетом, а не злоупотреблять им, чтобы списывать из него всю информацию.
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