Сообщение по теме: Интернет и образовательные способности интернета

Гость: Гость:

Интернет-это вещь, ктотрая затягивает, но она же бывает очень нужна. Не стоит злоупотреблять с интернетом. В роли помощьника в учебе интернет хорош, но нужно и самим уметь мыслить. В интернете можно найти все что угодно, но бывает что ответа на ваш вопрос не будет. Таким образом можно опровергнуть факт, что в интернете можно найти всё. Умейте пользоваться интернетом, а не злоупотреблять им, чтобы списывать из него всю информацию.