Составьте и напишите словосочитания, изменяя окончания выделенных слов посмыслу. подчеркните предлоги, выделите окончания. Принести для (кого?) мама, сестра, бабушка.

Русский язык
Составьте и напишите словосочитания, изменяя окончания выделенных слов посмыслу. подчеркните предлоги, выделите окончания. Принести для (кого?) мама, сестра, бабушка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для мамы,сёстры,бабушки.
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