Составьте и напишите словосочитания, изменяя окончания выделенных слов посмыслу. подчеркните предлоги, выделите окончания. Принести для (кого?) мама, сестра, бабушка.

Русский язык

Составьте и напишите словосочитания, изменяя окончания выделенных слов посмыслу. подчеркните предлоги, выделите окончания. Принести для (кого?) мама, сестра, бабушка.

Автор: Гость