А каком году была первая реформация в Англии?
История
А каком году была первая реформация в Англии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1534 году начало реформации в Англии Король - глава церкви и Англии Лишение церкви земли и богатств
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