Помогите пожалуйста вывод написать!!!! 1) причина изменчивости 2)характер изменч??вости (наследственное или не наследственное) 3)нормы реакции не наследственной изменчивости ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЛАЕМ ЛАБОРАТОРНУЮ ОБЪЕКТ И...

Биология

Помогите пожалуйста вывод написать!!!! 1) причина изменчивости 2)характер изменч??вости (наследственное или не наследственное) 3)нормы реакции не наследственной изменчивости ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ДЕЛАЕМ ЛАБОРАТОРНУЮ ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ- ЛАВРОВЫЙ ЛИСТ

Автор: Гость