Помогите пожалуйста Задание 15 . При восстановлении глюкозы водородом образуется 1) кислота 2) сложный эфир 3) соль 4) спирт Задание 15 . С уксусной кислотой взаимодействует каждое из двух в...
Химия
Помогите пожалуйста Задание 15 . При восстановлении глюкозы водородом образуется 1) кислота 2) сложный эфир 3) соль 4) спирт Задание 15 . С уксусной кислотой взаимодействует каждое из двух веществ: 1) 2) 3) 4) Задание 15 . Верны ли следующие суждения о свойствах альдегидов и карбоновых кислот? А. Альдегиды вступают как в реакции окисления, так и в реакции восстановления. Б. При взаимодействии карбоновых кислот со спиртами образуются сложные эфиры. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны Задание 15 . Метилацетат вступает в реакцию с 1) гидроксидом калия (р-р) 2) оксидом серебра ( р-р) 3) сульфатом меди(II) (р-р) 4) гидроксидом меди (II) Задание 15 . Гидролизу в кислой среде подвергается 1) пропаналь 2) глюкоза 3) фенол 4) метилацетат Задание 15 . Из ацетона можно получить в одну стадию 1) пропионовую кислоту 2) пропен 3) пропанол-2 4) пропаналь Задание 15 . С каждым из веществ: карбонат кальция, хлор, метанол — взаимодействует 1) диметиловый эфир 2) пропаналь 3) 2-метилбутановая кислота 4) сахароза Задание 15 . Как с хлором, так и с карбонатом натрия будет взаимодействовать 1) метанол 2) диэтиловый эфир 3) пропионовая кислота 4) метилформиат Задание 15 . Все белки реагируют с 1) бромной водой 2) концентрированной соляной кислотой 3) водородом 4) сероводородом
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