Помогите пожалуйста За­да­ние 15 . При вос­ста­нов­ле­нии глю­ко­зы во­до­ро­дом об­ра­зу­ет­ся 1) кис­ло­та 2) слож­ный эфир 3) соль 4) спирт За­да­ние 15 . С ук­сус­ной кис­ло­той вза­и­мо­дей­ству­ет каж­дое из двух в...

Химия

Помогите пожалуйста За­да­ние 15 . При вос­ста­нов­ле­нии глю­ко­зы во­до­ро­дом об­ра­зу­ет­ся 1) кис­ло­та 2) слож­ный эфир 3) соль 4) спирт За­да­ние 15 . С ук­сус­ной кис­ло­той вза­и­мо­дей­ству­ет каж­дое из двух ве­ществ: 1) 2) 3) 4) За­да­ние 15 . Верны ли сле­ду­ю­щие суж­де­ния о свой­ствах аль­де­ги­дов и кар­бо­но­вых кис­лот? А. Аль­де­ги­ды всту­па­ют как в ре­ак­ции окис­ле­ния, так и в ре­ак­ции вос­ста­нов­ле­ния. Б. При вза­и­мо­дей­ствии кар­бо­но­вых кис­лот со спир­та­ми об­ра­зу­ют­ся слож­ные эфиры. 1) верно толь­ко А 2) верно толь­ко Б 3) верны оба суж­де­ния 4) оба суж­де­ния не­вер­ны За­да­ние 15 . Ме­тил­аце­тат всту­па­ет в ре­ак­цию с 1) гид­рок­си­дом калия (р-р) 2) ок­си­дом се­реб­ра ( р-р) 3) суль­фа­том меди(II) (р-р) 4) гид­рок­си­дом меди (II) За­да­ние 15 . Гид­ро­ли­зу в кис­лой среде под­вер­га­ет­ся 1) про­па­наль 2) глю­ко­за 3) фенол 4) ме­тил­аце­тат За­да­ние 15 . Из аце­то­на можно по­лу­чить в одну ста­дию 1) про­пи­о­но­вую кис­ло­ту 2) про­пен 3) про­па­нол-2 4) про­па­наль За­да­ние 15 . С каж­дым из ве­ществ: кар­бо­нат каль­ция, хлор, ме­та­нол — вза­и­мо­дей­ству­ет 1) ди­ме­ти­ло­вый эфир 2) про­па­наль 3) 2-ме­тил­бу­та­но­вая кис­ло­та 4) са­ха­ро­за За­да­ние 15 . Как с хло­ром, так и с кар­бо­на­том на­трия будет вза­и­мо­дей­ство­вать 1) ме­та­нол 2) ди­эти­ло­вый эфир 3) про­пи­о­но­вая кис­ло­та 4) ме­тил­фор­ми­ат За­да­ние 15 . Все белки ре­а­ги­ру­ют с 1) бром­ной водой 2) кон­цен­три­ро­ван­ной со­ля­ной кис­ло­той 3) во­до­ро­дом 4) се­ро­во­до­ро­дом

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