Распознать с помощью индикаторов растворы HCl и KOH
Химия
Распознать с помощью индикаторов растворы HCl и KOH
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HCl лакмус-красный цвет раствора, метиловый оранжевый - розовыйKOH лакмус - синий цвет раствора, фенолфталеин - малиновый, метиловый оранжевый - жёлтый
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